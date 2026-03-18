Indagato per anni poi prosciolto. Parla l'ex senatore Pd Esposito

Alla chiusura delle indagini dell’inchiesta Bigliettopoli della Procura di Torino ad Esposito erano stati contestati i reati di traffico di influenze, turbativa d’asta e corruzione. Nel frattempo la Cassazione aveva spostato l’inchiesta da Torino a Roma per competenza territoriale, essendo allora Esposito un parlamentare. "I pubblici ministeri di Roma hanno scelto di occuparsi nel merito di questa vicenda e hanno smontato pezzo per pezzo le accuse che mi erano rivolte anche con affermazioni forti la più importante che le accuse erano irragionevoli"

