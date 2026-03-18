Indagato per anni poi prosciolto. Parla l'ex senatore Pd Esposito
Vita pubblica e professionale sconvolta, reputazione compromessa: "Sono tanti che quando hanno finito il percorso non hanno più la forza di rialzarsi"di Simone Cerrano
Alla chiusura delle indagini dell’inchiesta Bigliettopoli della Procura di Torino ad Esposito erano stati contestati i reati di traffico di influenze, turbativa d’asta e corruzione. Nel frattempo la Cassazione aveva spostato l’inchiesta da Torino a Roma per competenza territoriale, essendo allora Esposito un parlamentare. "I pubblici ministeri di Roma hanno scelto di occuparsi nel merito di questa vicenda e hanno smontato pezzo per pezzo le accuse che mi erano rivolte anche con affermazioni forti la più importante che le accuse erano irragionevoli"