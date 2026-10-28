Incidente tra treni a Toledo, un testimone: "Ho visto gente morta"

"Viaggiavo da Madrid verso Siviglia per lavoro, ero sul treno Iryo nella carrozza due. Dopo lo scontro sono rimasto bloccato per 10 minuti. Quando sono uscito da lì si pensava che la situazione fosse peggiore rispetto ai numeri che stanno uscendo. Ho visto solo il lato del treno Iryo e nella carrozza uno c'era gente morta. Il mio vagone era pieno di persone, sull'uno non saprei perché non sono entrato, ma quelli che hanno avuto la peggio sono stati i vagoni uno e due". Lo ha detto uno dei sopravvissuti a Telecinco.