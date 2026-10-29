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Incidente ferroviario Spagna, il bilancio sale a 69 morti

Diverse le persone ancora irreperibili

29 Ott 2026 - 19:46
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Mentre i soccorritori sono ancora alle prese con le ricerche dei dispersi, il bilancio del incidente ferroviario in Spagna a sud di Toledo sale a 69 morti. Diverse le persone ancora irreperibili.

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