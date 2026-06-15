Incidente aereo in Missouri,"morti 11 paracadutisti e il pilota

Undici paracadutisti e un pilota sono morti domenica in un incidente aereo vicino a un aeroporto a Butler, nel Missouri. Lo riporta la Cnn, citando le autorità locali, secondo cui lo schianto è avvenuto nei pressi del Butler Memorial Airport. Il velivolo, ha riferito in un post su X la Missouri State Highway Patrol, era appena decollato, intorno alle 11:20 locali (17:20 in Italia), quando non è riuscito a mantenere l'assetto, effettuando una brusca virata a sinistra fino a schiantarsi a 300 metri dalla pista. Inutili i soccorsi.