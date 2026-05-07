Salone del Risparmio 2026

Incertezza geopolitica, ma mercati sui massimi. Bussola per il risparmiatore

Fabio Galli , Direttore Generale Assogestioni, ospite di Tgcom24 al Salone del Risparmio 2026

07 Mag 2026 - 12:10
11:10 
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