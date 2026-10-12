Risale al 1615

Le fiamme e la distruzione: il più antico mercato coperto di Parigi colpito da un rogo

L'origine del sinistro, che ha mobilitato circa 150 vigili del fuoco e una cinquantina di mezzi, non è al momento nota

12 Ott 2026 - 11:37
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