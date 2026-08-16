Belgio, incendio nelle Hautes Fagnes: nuove evacuazioni nell'Eifel

Nuove evacuazioni sono state disposte nell'altopiano tedesco dell'Eifel a causa dell'espansione del vasto incendio boschivo nel parco naturale delle Hautes Fagnes, in Belgio. Lo hanno comunicato le autorità della città di Monschau, raccomandando agli abitanti delle località di Plattevenn, Leyloch e Kalterherberg di lasciare le proprie abitazioni e di trovare temporaneamente sistemazione presso parenti o amici. Per le persone impossibilitate a provvedere autonomamente è stato predisposto un punto di accoglienza presso il Buergercasino di Imgenbroich. La misura è stata adottata in seguito all'ulteriore propagazione dell'incendio sul versante belga e al rischio che, a partire dalla mattinata, possano verificarsi forti concentrazioni e ricadute di fumo nelle aree di confine.