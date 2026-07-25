Incendio nel Cagliaritano, in azione canadair ed elicotteri

Un vasto incendio ha mandato in fumo un'area boscata sulle pendici dei monti Sette Fratelli di Cagliari, in località San Priamo, a poche decine di chilometri dal capoluogo sardo. Inizialmente era stata evacuata una famiglia, ma successivamente sono stati allontanati anche altri residenti e delle suore e degli ospiti del complesso religioso "Casa monsignor Angioni" oltre che gli ospiti di una comunità per anziani. Anche la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu si era recata post, dove operavano due canadair e due elicotteri leggeri, oltre alle squadre a terra. Le operazioni di spegnimento, inoltre, sono state rese difficoltose dal forte vento di scirocco.