Incendio Monte Faeta, vigile del fuoco in lacrime: "C'è da rimboccarsi le maniche e ricostruire"

"C'è da rimboccarsi le maniche e ricostruire". Parla con un filo di voce Tommaso Nozzolini, un vigile del fuoco che nell'incendio del Monte Faeta tra le province di Lucca e Pisa ha perso tutto. Sono state ore di tensione. Le fiamme sembravano inghiottire la collina, che, vista da lontano, era come un vulcano in eruzione, mentre Tommaso, impegnato nelle operazioni di soccorso, è stato tra i più colpiti dal rogo. "Ho perso casa, garage...". Dopo l'inferno ora il lavoro incessante degli elicotteri, dei pompieri, della protezione civile sta mettendo in sicurezza il territorio. Il perimetro del rogo è circoscritto al 70% con l'obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della notte. Un danno incalcolabile per la zona.