Thailandia, rogo divampa in un pub: almeno 27 morti

Un vasto incendio che ha devastato un pub a Bangkok, Thailandia, avvenuto nelle prime ore di lunedì mattina (ora locale), ha causato la morte di almeno 27 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. I filmati diffusi online dai soccorritori mostrano un'enorme fiammata che divampa dalla porta d'ingresso del pub, situato nella zona nord della capitale thailandese, mentre le persone cercano di fuggire e una densa colonna di fumo nero si innalza verso il cielo. Il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti sul posto che 27 persone sono morte e diverse sono state trasportate in ospedale. Ha aggiunto che le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, l'incendio è stato domato. Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi.