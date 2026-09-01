Incendio a Taormina, il sindaco: "La città brucia, la situazione è tragica"

Un incendio sta interessando il quartiere Zappulla di Taormina. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria paramassi della via Garipoli, principale via di accesso dall'A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. "La situazione è tragica, ha toccato realmente tutto il centro abitato" tale da "inibire l'accesso a Taormina in questo momento". Lo dice il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che mostra in un video su facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. La situazione "in contrada Zappulla è veramente tragica. È arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco. Siamo in attesa del canadair". L'incendio, evidenzia il sindaco, "è di natura doloso per come si è sviluppato e da dove è partito". "Questo è un incendio di natura dolosa per come si è sviluppato ed è partito ed è tema che si dovrà affrontare una volta per tutte. Questi bast....", afferma.