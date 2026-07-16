Incendi, Toronto avvolta da una foschia arancione: ha"la peggiore qualità dell'aria al mondo
Il fumo proviene da 148 incendi boschivi attivi nel nord-ovest dell'Ontario. Nel Paese quasi 3.500 incendi hanno bruciato oltre 4,8 milioni di acri
Il cielo su Toronto è diventato arancione: il fumo degli incendi nel nord‑ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo IQAir, società che monitora la qualità dell’aria a livello globale. Environment Canada ha riportato una lettura dell'Indice di Qualità della Qualità dell'Aria di 10+, classificata come "rischio molto elevato". La condizione è coincisa con un'allerta caldo, per le temperature record che hanno raggiunto i 33 °C il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi boschivi attivi nel nord-ovest dell'Ontario, che ha avvolto la città canadese in una foschia arancione. Le autorità hanno annullato i programmi per bambini all'aperto, ma alcuni residenti hanno continuato le loro attività all'esterno, mentre altri indossavano mascherine mentre il fumo avvolgeva la città.
In Canada quest'estate quasi 3.500 incendi hanno bruciato oltre 4,8 milioni di acri, con gli ultimi divampati in Ontario in queste ultime settimane. La combinazione di roghi in Ontario e l'ondata di calore negli Stati Uniti centrali rischia di mettere in difficoltà milioni di cittadini, alle prese con alte temperature e siccità.