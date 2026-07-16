Incendi, Toronto avvolta da una foschia arancione: ha"la peggiore qualità dell'aria al mondo

Il cielo su Toronto è diventato arancione: il fumo degli incendi nel nord‑ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo IQAir, società che monitora la qualità dell’aria a livello globale. Environment Canada ha riportato una lettura dell'Indice di Qualità della Qualità dell'Aria di 10+, classificata come "rischio molto elevato". La condizione è coincisa con un'allerta caldo, per le temperature record che hanno raggiunto i 33 °C il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi boschivi attivi nel nord-ovest dell'Ontario, che ha avvolto la città canadese in una foschia arancione. Le autorità hanno annullato i programmi per bambini all'aperto, ma alcuni residenti hanno continuato le loro attività all'esterno, mentre altri indossavano mascherine mentre il fumo avvolgeva la città.