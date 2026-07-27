Incendi in Spagna: ad Avila in fumo 50mila ettari di terreno

Ancora una notte di intenso lavoro per i vigli del fuoco impegnati in queste ore a contrastare il più grande incendio boschivo nella storia recente della Spagna. Le immagini si riferiscono alle zone rurali di Sotillo de la Adrara, nella regione di Avila situata nella parte centro-occidentale del Paese. Circondati da un denso fumo e da alte fiamme in avanzata, i membri dell'Unità di emergenza militare spagnola hanno lavorato ininterrottamente per contenere l'incendio che si avvicinava pericolosamente alle strade. Il rogo, secondo le ultime stime del ministero dell'ambiente ha devastato oltre 50.000 ettari di campagna ad Avila. Le autorità hanno dichiarato che oltre 75.000 persone in tutta la Spagna sono state evacuate e ad altre 30.000 è stato ordinato di rimanere al riparo nelle proprie abitazioni.