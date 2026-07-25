A ovest di Madrid

Incendi in Spagna, le fiamme divorano le case nella Sierra Oeste

Dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Oltre duemila gli addetti ai soccorsi nella zona

25 Lug 2026 - 08:43
01:28 
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Le immagini delle case in fiamme nella Sierra Oeste, a ovest di Madrid, mentre la Spagna dichiara per la prima volta lo stato di emergenza nazionale a causa degli incendi che stanno propagando in verse zone del Paese. Oltre 2mila gli addetti ai soccorsi come dichiarato dal Ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska. Dall'inizio dell'anno in Spagna sono scoppiati più di 29 incendi di vaste proporzioni, danneggiando una superficie cinque volte superiore a quella colpita da un incendio del 2025 – anno in cui venne distrutta un'area record – ha affermato la Ministra dell'Ambiente Sara Aagesen in un post sui social media.

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