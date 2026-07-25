Incendi in Spagna, le fiamme divorano le case nella Sierra Oeste

Le immagini delle case in fiamme nella Sierra Oeste, a ovest di Madrid, mentre la Spagna dichiara per la prima volta lo stato di emergenza nazionale a causa degli incendi che stanno propagando in verse zone del Paese. Oltre 2mila gli addetti ai soccorsi come dichiarato dal Ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska. Dall'inizio dell'anno in Spagna sono scoppiati più di 29 incendi di vaste proporzioni, danneggiando una superficie cinque volte superiore a quella colpita da un incendio del 2025 – anno in cui venne distrutta un'area record – ha affermato la Ministra dell'Ambiente Sara Aagesen in un post sui social media.