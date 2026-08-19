Incendi in Spagna, evacuate 600 persone nella provincia di Caceres

Oltre 600 persone sono state evacuate da otto località nel distretto di Las Hurdes, in provincia di Caceres, in Spagna, a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nelle ultime 24 ore. Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati diversi mezzi e oltre 100 operatori via terra tra vigili del fuoco, forestali e agenti della Guardia Civil. È stata mobilitata anche l'Unità militare di emergenza dell'esercito, segnalano le autorità regionali, che hanno innalzato dal livello 1 a 2 il piano regionale di protezione civile contro gli incendi boschivi. L'intervento per circoscrivere l'incendio è complicato dalle elevate temperature registrate oggi nella regione, che hanno raggiungo in alcune zone i 40 gradi.