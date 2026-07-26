E SONO CENTINAIA DI MIGLIAIA GLI SFOLLATI

Incendi, in Francia e Spagna continuano a bruciare ettari di terreno

A Valencia, in Spagna, una persona ha perso la vita a causa delle fiamme

di Leonardo Mochi
26 Lug 2026 - 18:52
01:23 
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