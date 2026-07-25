Francia: Lege-Cap-Ferret devastata dalle fiamme

Filmati amatoriali mostrano un incendio boschivo vicino alla città costiera di Lege-Cap-Ferret, in Francia. Nelle ultime ore le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione totale della penisola di Cap Ferret, una rinomata località turistica sulla costa atlantica, inviando imbarcazioni per allontanare le persone da un'area minacciata da un grave incendio. L'ordine di evacuazione totale dell'area, che ospita numerose proprietà di valore ed è attualmente piena di turisti che trascorrono le vacanze estive in campeggi e case vacanza, ha sottolineato la gravità dell'incendio.

