Incendi in Francia: situazione "stabile" nella zona della Gironda | Gli sfollati trasferiti in centri di accoglienza

L'incendio che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironda in Francia, è rimasto "totalmente stabile" nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la Prefettura. Intanto i vigili del fuoco si sono riuniti in un posto di comando proprio nella regione situata nel sud ovest del Paese, dove 42.000 ettari sono andati in fumo. Mentre le fiamme non sono state ancora domate, sono circa 220mila i cittadini del dipartimento della Gironda che sono stati costretti a lasciare temporaneamente le loro abitazioni. Migliaia di sfollati si trovano ora in centri di accoglienza allestiti per emergenza, senza alcuna previsione su quando potranno tornare a casa.