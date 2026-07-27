Incendi in Francia: situazione "stabile" nella zona della Gironda | Gli sfollati trasferiti in centri di accoglienza
Nella zona a sud ovest del Paese sono 42mila gli ettari distrutti dalle fiamme. Circa 220mila le persone che hanno lasciato le abitazioni"
L'incendio che da diversi giorni divampa nel dipartimento della Gironda in Francia, è rimasto "totalmente stabile" nella notte. Lo ha annunciato nelle ultime ore la Prefettura. Intanto i vigili del fuoco si sono riuniti in un posto di comando proprio nella regione situata nel sud ovest del Paese, dove 42.000 ettari sono andati in fumo. Mentre le fiamme non sono state ancora domate, sono circa 220mila i cittadini del dipartimento della Gironda che sono stati costretti a lasciare temporaneamente le loro abitazioni. Migliaia di sfollati si trovano ora in centri di accoglienza allestiti per emergenza, senza alcuna previsione su quando potranno tornare a casa.