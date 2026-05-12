Vasti incendi in Florida: vigili del fuoco al lavoro per arginare le fiamme

Un vasto incendio boschivo sta devastando il sud della Florida, tra le contee di Miami-Dade e Broward. Secondo l'ultimo bollettino del servizio forestale, il rogo avrebbe già divorato oltre 11mila ettari di vegetazione. L'emergenza, secondo quanto riportano i quotidiani locali, è scattata domenica 10 maggio, mobilitando oltre 12 unità di terra e mezzi aerei per il lancio d'acqua. Al momento, un imponente schieramento di vigili del fuoco e servizio forestale è al lavoro per proteggere le abitazioni e circoscrivere il fronte del fuoco. Non si registrano feriti o vittime.