Regno Unito, Svezia e Grecia: è allarme incendi in tutta Europa

È arrivata fino al Nord Europa e in Svezia l'emergenza incendi che sta portando devastazioni e tragedie nel nostro continente. Nelle ultime ore un nuovo rogo delle dimensioni di "14 campi da calcio" è divampato nel Regno Unito. A nord di Stoccolma elicotteri e Vigili del fuoco lavorano senza sosta per contenere diversi focolai. A sud, in Grecia, sull'isola di Creta 8mila persone sono state evacuate.