Nella provincia del Pathum Thani
In Thailandia il curioso Festival dei razzi
Le diverse comunità dell'etnia Mom si scambiano gli auguri lanciando razzi mirati contro una pagoda della squadra avversaria
06 Mag 2026 - 10:20
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Le diverse comunità dell'etnia Mom si scambiano gli auguri lanciando razzi mirati contro una pagoda della squadra avversaria
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