In Svizzera sboccia la primavera: la spettacolare fioritura al festival dei tulipani

In Svizzera, a Morges, la primavera sboccia tra migliaia di colori con il festival dei tulipani al Parc de l’Indépendance, che si tiene ogni anno dal 1971. Centinaia di visitatori hanno potuto ammirare lo spettacolo naturale della fioritura. Quest'anno gli organizzatori hanno voluto sottolineare le nuove sfide legate ai cambiamenti climatici, che stanno sconvolgendo la ciclicità delle fioriture costringendo ad anticipare, sempre di più, il calendario dell'evento.