In Sicilia il campo largo è troppo "maschio"

Al tavolo del circolo Pio La Torre di Palermo tra i sorrisi di circostanza di 14 esponenti del centro-sinistra c’è un intruso. Facile da trovare per i risolutori dell’enigmistica: è una donna, è Palmira Mancuso di + Europa.

Il confronto sulle strategie politiche nell’isola passa in secondo piano, come le abilità da cruciverba. A prevalere è l’analisi sulla parità di genere, e innesca la polemica.