Svolta femminista cercasi

In Sicilia il campo largo è troppo "maschio"

Al tavolo del circolo Pio La Torre di Palermo tra i sorrisi di circostanza di 14 esponenti del centro-sinistra c'è un intruso. È una donna: Palmira Mancuso di + Europa

di Paolo Scarlata
28 Set 2026 - 19:30
01:35 
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Al tavolo del circolo Pio La Torre di Palermo tra i sorrisi di circostanza di 14 esponenti del centro-sinistra c’è un intruso. Facile da trovare per i risolutori dell’enigmistica: è una donna, è Palmira Mancuso di + Europa.
Il confronto sulle strategie politiche nell’isola passa in secondo piano, come le abilità da cruciverba. A prevalere è l’analisi sulla parità di genere, e innesca la polemica. 

 

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