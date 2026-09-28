In Sicilia il campo largo è troppo "maschio"
Al tavolo del circolo Pio La Torre di Palermo tra i sorrisi di circostanza di 14 esponenti del centro-sinistra c'è un intruso. È una donna: Palmira Mancuso di + Europadi Paolo Scarlata
Al tavolo del circolo Pio La Torre di Palermo tra i sorrisi di circostanza di 14 esponenti del centro-sinistra c’è un intruso. Facile da trovare per i risolutori dell’enigmistica: è una donna, è Palmira Mancuso di + Europa.
Il confronto sulle strategie politiche nell’isola passa in secondo piano, come le abilità da cruciverba. A prevalere è l’analisi sulla parità di genere, e innesca la polemica.