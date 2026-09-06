In Sassonia-Anhalt trionfa l'ultradestra, migliaia in piazza in Germania contro l'AfD

Dopo le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, in diverse città tedesche si sono svolte proteste contro l'AfD: a Francoforte sul Meno, secondo i dati della polizia, circa 2.500 persone hanno manifestato per chiedere che venga valutata la possibilità di avviare una procedura di messa al bando contro l'AfD, che le proiezioni vedono vincitore delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Anche a Berlino, in serata, centinaia di persone sono scese in strada con richieste simili. Anche a Magonza si è manifestato per lo stesso motivo. Lo riporta la Dpa. In serata, un corteo di protesta ha attraversato il quartiere governativo di Berlino all'insegna dello slogan "Difendiamo la democrazia! - Mettiamo al bando l'AfD adesso!"