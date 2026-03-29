In porta a 79 anni: la storia del calciatore Giovanni Fornari

Tra i ventenni sulla panchina della Fornari Sport, squadra di terza categoria – il livello più basso del calcio dilettantistico –, siede un signore dai capelli bianchi, che ad ogni azione sbagliata sbuffa, borbotta, alza gli occhi al cielo. A giudicare dall’età potrebbe essere l’allenatore, un membro dello staff, un parente dei ragazzi in campo. Ma la divisa e i guantoni non lasciano dubbi: Giovanni Fornari è un giocatore, anzi, è il portiere della squadra. Un tesserato speciale, che il prossimo 24 maggio compirà 80 anni.