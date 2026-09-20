in Argentina protesta contro il governo di Milei

La "Marcia della Rabbia": in migliaia in piazza a Buenos Aires

Nel Paese le elezioni presidenziali si terranno nell'ottobre del 2027 e si prevede che Milei si ricandiderà

20 Set 2026 - 16:47
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