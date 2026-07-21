LA "RAGE ROOM" DI CIUDAD JUAREZ

In Messico la "stanza della rabbia" dove picchiare fantocci umani

Si possono colpire anche bottiglie, computer e altri oggetti per sfogare le proprie frustrazioni

21 Lug 2026 - 17:18
00:58 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo