Il Carroccio: "Più potere ai sindaci"

In Lombardia, la Lega propone una legge per dire basta alle moschee abusive

Silvia Sardone e Matteo Salvini"presentano le nuove norme

di Enrico Laurelli
16 Ott 2026 - 19:49
01:32 
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