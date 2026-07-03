I funerali di Ali Khamenei, il capo forze armate: "Vendicheremo il suo sangue"

L'Iran piange Ali Khamenei. Dopo quattro mesi di rinvii dovuto alla guerra, la Repubblica Islamica ha iniziato a rendere omaggio alla Guida Suprema uccisa dai bombardamenti israeliani e americani il 28 febbraio scorso. In attesa dei funerali che cominceranno tra poche ore, la sua bara è stata esposta nella grande Moschea di Teheran coperta da una bandiera iraniana.