In Groenlandia la tensione resta alta, Trump: "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale"

In Groenlandia la tensione resta alta. Donald Trump continua a ripetere: "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale". E sul profilo X della Casa Bianca appare questo messaggio: "Groenlandese, da che parte stai?", con una slitta davanti a un bivio. Da una parte la bandiera degli Stati Uniti, dall'altra quelle di Russia e Cina. L'Artico diventa così un territorio conteso e a poco, per ora, valgono gli sforzi diplomatici. Il vertice di Washington tra il vicepresidente Usa JD Vance e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia è durato meno di un'ora.