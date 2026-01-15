Logo Tgcom24
Mondo
Tensione nell'Artico

In Groenlandia la tensione resta alta, Trump: "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale"

L'Artico diventa un territorio conteso e a poco, per ora, valgono gli sforzi diplomatici: il"vertice di Washington"è"durato meno di un'ora

di Leonardo Panetta
15 Gen 2026 - 12:47
01:24 

In Groenlandia la tensione resta alta. Donald Trump continua a ripetere: "Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale". E sul profilo X della Casa Bianca appare questo messaggio: "Groenlandese, da che parte stai?", con una slitta davanti a un bivio. Da una parte la bandiera degli Stati Uniti, dall'altra quelle di Russia e Cina. L'Artico diventa così un territorio conteso e a poco, per ora, valgono gli sforzi diplomatici. Il vertice di Washington tra il vicepresidente Usa JD Vance e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia è durato meno di un'ora.

