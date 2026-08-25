In Giappone il castello viene spostato... a mano

A Hirosaki, in Giappone, l’amministrazione comunale ha organizzato una spettacolare operazione edilizia utilizzando l’antica tecnica dell’Hikiya: circa 1.800 persone hanno trainato con le corde la torre del castello, del peso di 360 tonnellate, e, con l’ausilio di rotaie, l’hanno riportata nella sua posizione originale.L’edificio era stato spostato per consentire il restauro delle mura, danneggiate da un terremoto. Questa tecnica permette di intervenire su strutture molto grandi senza doverle smontare.