In Francia la lotteria che mette in palio un... Picasso

Straordinaria lotteria in Francia. Il primo premio è un dipinto di Pablo Picasso, mentre il prezzo del biglietto è di solo 100 euro. E' stata organizzata da una fondazione benefica per combattere il morbo di Alzheimer. Centoventimila i tagliandi messi in vendita, uno solo dei quali si aggiudicherà l'unico premio: l'opera del pittore spagnolo battezzata "Testa di donna", realizzata nel 1941. Si prevede un introito fino 12 milioni, uno dei quali andrà ai proprietari, mentre il resto finanzierà la ricerca sull'Alzheimer.