In Francia è possibile vincere un quadro di Picasso alla lotteria

La fondatrice di "1 Picasso for 100 euros" ("Un Picasso per 100 euro"), Peri Cochin spiega che in passato "un ragazzo di 24 anni ha comprato due biglietti, uno per sé e uno per sua madre che ha vinto il Picasso. La signora è italiana, di Ventimiglia". L'obiettivo, prosegue Cochin, è "raccogliere 12 milioni di euro. Pagheremo un milione di euro per il dipinto e tutto il resto del denaro andrà alla Fondazione per la Ricerca sull'Alzheimer". L'opera in questione è un ritratto di Dora Maar del 1941. "Dora Maar è una delle muse di Picasso. Lui era molto innamorato di lei e ha conservato questo dipinto nel su studio fino alla morte".