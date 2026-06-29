L'afa non accenna a diminuire

In Europa mai registrata un'ondata di caldo così lunga e intensa 

Impressionante numero di persone attualmente coinvolte dall'eccezionalità dell'evento: 193 milioni, con oltre 1300 morti

di Marco Graziano
29 Giu 2026 - 19:04
01:32 
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