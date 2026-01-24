In Danimarca è boom di app per boicottare i prodotti Usa

A Copenaghen e dintorni si è registrata un'impennata di richieste di applicazioni in grado di riconoscere i prodotti di origine statunitense, per evitarli. Si chiamano UdenUsa, letteralmente "senza gli Usa", o Made O'meter, sono app nate e sviluppate in Danimarca e funzionano essenzialmente così: con la fotocamera del cellulare si inquadra il codice a barre di un prodotto. L'applicazione lo individua: se è made in America una croce rossa suggerisce di lasciarlo sullo scaffale, altrimenti via libera, comprate pure. Ma non è la prima volta, una situazione simile si era già verificata in Canada quando, al grido di "Choose Canada" ("Scegliete il Canada", ndr), i cittadini avevano boicottato Trump.