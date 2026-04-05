In Cina si fanno esplodere i fiumi ghiacciati

Sabato 4 aprile le autorità cinesi hanno effettuato esplosioni controllate di ghiaccio nella provincia di Heilongjiang nel Cina nordorientale, per prevenire la formazione di catastrofiche inondazioni. L'operazione ha visto la collocazione di esplosivi sotto un fiume ghiacciato lungo il confine russo, distribuiti su una lunghezza totale di 11 chilometri. "Sono stati praticati con successo 860 fori totali. L'obiettivo è evitare che questa primavera ci siano inondazioni causate dagli accumuli di ghiaccio", che potrebbero ostruire il flusso del fiume con conseguenze potenzialmente devastanti.