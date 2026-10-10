La città più a nord del Paese

In Cina sembra già arrivato l'inverno:"Mohe"registra la prima nevicata

L'incantevole paesaggio innevato ha attirato numerosi turisti provenienti dal sud, desiderosi di visitarlo e scattare foto

10 Ott 2026 - 09:30
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