Per la festa nazionale

In Cina"lanterne a forma di pesce gigante illuminano l'antico villaggio

Accade a Tangyue, nella Contea di She. Visitatori incantati anche dallo spettacolo pirotecnico

01 Ott 2026 - 14:50
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