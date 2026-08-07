canti e balli

In Cina la festa delle torce del popolo Yi celebrata nella contea di Yuexi

I membri del gruppo etnico Yi celebrano con i visitatori la notte del carnevale delle torce nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan

07 Ago 2026 - 10:07
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