anche cobra velenosi

In Cina è allarme inondazioni: 900 serpenti fuggono da una teca

Almeno una persona è stata ricoverata in ospedale in"seguito a un morso di serpente, mentre le squadre di soccorso si affrettano a catturare i rettili

08 Lug 2026 - 11:44
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