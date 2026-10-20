AD HAINAN

In Cina anche la gara di zattere di bambù

"Abilità di leggerezza sull'acqua": questo quanto richiesto in una"gara di galleggiamento su zattera di bambù singola ai Giochi etnici

20 Ott 2026 - 21:53
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