In Cambogia si è svolta la tradizionale corsa dei carri trainati dai buoi
Si tratta di una delle manifestazioni più diffuse nelle aree rurali del Paese e risale all'epoca dei Khmer
In Cambogia si è svolta in questi giorni l’annuale corsa dei carri trainati da buoi, una tradizione legata alla cultura khmer. Gli agricoltori partecipano alla competizione portando i loro animali migliori, impegnati su una pista di terra in prove di velocità e controllo. La gara attira numerosi spettatori, che seguono le diverse manche lungo il percorso. I carri, guidati dai contadini, si sfidano in sequenze serrate in una delle manifestazioni tradizionali più diffuse nelle aree rurali del Paese.