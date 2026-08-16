bizzarra tradizione

In Belgio si festeggia Ferragosto con una regata di vasche da bagno

Ogni anno a Dinant i cittadini costruiscono imbarcazioni di fortuna con le vasche da bagno per poi buttarsi nel fiume Mosa

16 Ago 2026 - 17:37
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