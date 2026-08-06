campione ai remi

In barca con Francesco Totti

Proseguono"le vacanze in Alto Adige dell'ex campione giallorosso con la compagna Noemi Bocchi: durante una gita in barca mette in mostra le sue abilità da "capitano"

06 Ago 2026 - 17:51
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