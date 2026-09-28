In allerta le basi statunitensi in Europa

L’allerta è alta nelle basi militari utilizzate dagli Stati Uniti in Europa. Dopo l'attacco sventato alla base di Fairford è scattato l’allarme in un’altra base della RAF, quella di Lakenheath che ospita mezzi e personale dell'Aeronautica militare statunitense. La struttura è stata posta in stato di allerta "Charlie", il secondo livello più elevato previsto dal Dipartimento della Difesa americano.

La preoccupazione cresce perché le basi in Europa potrebbero diventare l’obiettivo di azioni di sabotatori legati a Tehran o a Mosca.

