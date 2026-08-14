Immigrazione, crisi energetica e nucleare: l'intervista di Giorgia Meloni a Milano Finanza

La battaglia contro l'immigrazione irregolare, la difesa dei confini, la crisi energetica, i temi economici e il rilancio del nucleare: Giorgia Meloni, in un'intervista a Milano Finanza, interviene sui tutti i principali dossier. Torna su Ceuta, difende la decisione di sospendere Schengen: "La possibile nuova ondata di arrivi, prevista per ferragosto dalle stesse autorità spagnole, ci impone la massima attenzione e la necessita di adottare le misure necessarie per tutelare il nostro Paese.