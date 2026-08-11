Le impressionanti immagini degli incendi in Canada

Oltre 20mila persone sono state evacuate nella provincia canadese della Columbia Britannica a causa di un vasto incendio boschivo che continua a propagarsi rapidamente, alimentato dai forti venti. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Si registra una vittima: si tratta di donna di 80 anni morta nel tentativo di lasciare la propria casa per sfuggire alle fiamme. Il rogo, scoppiato nei giorni scorsi vicino al lago Okanagan nella parte meridionale della provincia si è propagato rapidamente e i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a domarlo.