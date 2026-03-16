Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti: "Siamo ai titoli di coda"

Ospite a "Verissimo", Ilary Blasi parla delle future nozze con il fidanzato Bastian Muller e precisa che verranno fissate dopo il completamento della pratica di divorzio dall'ex marito Francesco Totti. "Ci siamo, ormai siamo ai titoli di coda", rivela la conduttrice al timone della nuova edizione di "Grande Fratello Vip", al via da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.