Ilary Blasi apre ai follower le porte di "Ok il prezzo è giusto!". A pochi giorni dal debutto, la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune storie dal nuovo studio del programma. Con lei c’era anche il marito Bastian Muller, che ha potuto vedere in anteprima dove Ilary accoglierà i concorrenti. Per il pubblico di Canale 5 l’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre, quando il gioco a premi tornerà in televisione dopo 25 anni.