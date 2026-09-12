Ilaria Salis, pignorato il conto corrente per le spese legali agli ex collaboratori

Altri guai e altro... Salis sulle polemiche che riguardano l'europarlamentare di Avs. Ora, dalle pagine del quotidiano Il Giornale, si viene a sapere che ha strascichi la vicenda della sentenza di primo grado con la quale il tribunale del lavoro di Milano aveva imposto a Ilaria Salis di risarcire con circa 300mila euro complessivi due suoi ex collaboratori, licenziati - secondo il giudice - senza giusta causa. Lei, Ilaria Salis, ha impugnato quel verdetto perché sostiene di non essere stata informata della causa e l'appello sarà il mese prossimo. Ma intanto, Salis si sarebbe vista respingere ad agosto anche due procedimenti civili intentati per bloccare l'esecuzione della sentenza e gli atti di precetto con cui, in pratica, i due collaboratori potevano passare all'incasso della somma. Di più: sempre secondo Il Giornale, oltre alle richieste respinte, Salis sarebbe stata tenuta a risarcire le spese legali, circa 7mila euro. Cosa che a quanto pare non è avvenuta, visto che gli avvocati dei suoi due ex dipendenti hanno avviato la procedura e chiesto il "pignoramento presso terzi" dei beni dell'eurodeputata di Avs.